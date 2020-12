Conforme a los criterios de Saber más

Bruno Fernandes redefine lo que entendemos como un futbolista de impacto: sin él, Manchester United deambulaba en el segundo orden de la Premier League, a la falta de un guía que maneje los hilos y dé las órdenes correctas en el campo de juego; con él, Ole Gunnar Solskjaer, no solo revoluciona su mediocampo, sino también la mentalidad de sus dirigidos para hacer de su equipo un claro candidato al título, luego de siete largas temporadas desde la salida de Ferguson.

Fernandes es acaso el líder que buscaba la institución desde que su mítico entrenador decidiera alejarse de los banquillos. Como si hubiese nacido en Old Trafford y no en Oporto, el luso tiene todas las características de un jugador de la era de Ferguson: combativo, técnico, inteligente y, sobre todo, un mal perdedor. Luego de caer en la final de la Europa League, en donde la prensa resaltaba la recuperación que había tenido el United al final de la campaña, Fernandes aseguraba que no era suficiente con hacer una buena temporada para los hinchas. “En el Manchester United jugamos para ganar títulos, y este año no hemos ganado uno solo”, confesaba el ex Sporting Lisboa, exigiéndose más a él como al resto de sus compañeros para el 2020-21.

Sin ánimos de comparaciones, porque pueden ser odiosas para varios, Fernandes recuerda a Scholes: no por su forma de ser (que parece ser opuesta al colorado), sino por su estilo de juego. El luso hace cosas que recuerdan del inglés: tiene una extraordinaria pegada de fuera del área, pone el orden en el mediocampo y, sobre todo, tiene la inteligencia necesaria para saber qué pase pide la jugada, el luso tiene un toque con un propósito exacto para manejar la línea de ataque del equipo, que acumula seis triunfos y un empate en las últimas siete fechas de la Premier.

Por lo general, en la opinión pública, cuando se busca una revolución, se piensa en un fichaje de alta gama que le dé un salto de calidad a la plantilla. Pero no lo ha sido en el United: no lo fue ni lo será Pogba, sino ha sido un testarudo Bruno Fernandes que niega a perder más con una camiseta que había perdido su significado: el de ganar siempre en Inglaterra.

Bruno Fernandes es un dirigente, un líder nato, un caudillo que prefiere el trabajo en silencio a la exposición mediática, un jugador que primera persuade en la interna para después convencer en la externa. Sin portadas ni primeras planas por esta parte del mundo, el portugués cierra el 2020 con la misma cantidad de goles (25) Mbappé y uno menos que Messi, siendo el mediocentro con más gol en la presente temporada en la Premier, y el segundo futbolista más influyente (9 goles y 5 asistencias) en la campaña, solo detrás de Harry Kane (9 goles y 10 asistencias). Todo un crack que increíblemente no encontró sitio en el 11 ideal de la FIFA en los Premios The Best. Cosas de la vida, cosas del fútbol.

