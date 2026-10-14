Si hay alguien que puede decir que llegó a la meta empujando su carro, ese es Santiago Aguayo. Una escena muy recordada que dejó Caminos del Inca en los últimos años tiene que ver con este joven piloto, que ahora apunta al éxito tras lo logrado en las dos primeras etapas de la presente edición.

Ya con muchos kilómetros encima del GT 86, Santiago Aguayo se consolida como protagonista en el automovilismo nacional. Y en Caminos del Inca apunta a ganar su categoría. Disputadas las etapas entre Lima-Huancayo y Huancayo-Ayacucho, Santiago lidera la categoría S2000 y este miércoles parte rumbo a Andahuaylas dispuesto a mantener la ventaja.

“Venimos a buen paso, a pesar de tener algunos problemas en la ruta pudimos salir adelante en las duras etapas de este Caminos del Inca”, asegura el piloto, que en el 2024 fue el más joven en competir en Caminos.

En estos Caminos del Inca 2026, Santiago Aguayo, junto a su copiloto Ricardo Rivera, han ganado tres de los seis especiales que se han disputado, además de imponerse en el espectáculo del Super Prime. Hay más de diez competidores en la S2000 y Santiago sabe que no puede relajar el ritmo para llegar a la victoria.

“Son más de dos mil kilómetros de carrera muy complicados, como tiene que ser Caminos. Esperemos que vaya bien y el Inca nos reciba bien en sus rutas”, agrega el piloto de Pisco.

Es tricampeón de la S2000 de ACP y compite por cuarto año consecutivo en Caminos del Inca. Con toda esa experiencia, desea subirse al podio de su categoría para celebrar en Arequipa.

Santiago Aguayo recibiendo el cariño de la afición en su llegada a Ayacucho. (Foto: Santiago Aguayo)