Santiago Aguayo corre junto a Ricardo Rivera en el GT 86. (Foto: Santiago Aguayo)
Santiago Aguayo corre junto a Ricardo Rivera en el GT 86. (Foto: Santiago Aguayo)
Por Redacción EC

Si hay alguien que puede decir que llegó a la meta empujando su carro, ese es Santiago Aguayo. Una escena muy recordada que dejó Caminos del Inca en los últimos años tiene que ver con este joven piloto, que ahora apunta al éxito tras lo logrado en las dos primeras etapas de la presente edición.

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