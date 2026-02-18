¡Sorpresa en la Champions League! Bodo/Glimt venció 3-1 al Inter de Milán y lo dejó al borde de la eliminación

Resumen

La eliminatoria por un cupo a los octavos de final de la Champions League se definirá en San Siro. (Photo by Mats Torbergsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Por Redacción EC

El Bodo Glimt dejó este miércoles herido de muerte al Inter de Milán, finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, ante el que se rebeló en su casa, un estadio con césped artificial en el que goleó a los ‘nerazzurri’ en la ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final (3-1).

Champions League

