¡Sorpresa en la Champions League! Bodo/Glimt venció 3-1 al Inter de Milán y lo dejó al borde de la eliminación

El Bodo Glimt dejó este miércoles herido de muerte al Inter de Milán, finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, ante el que se rebeló en su casa, un estadio con césped artificial en el que goleó a los ‘nerazzurri’ en la ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final (3-1).

Tras el 1-0 marcado por Sondre Fet (20′), los nerazzurri igualaron por medio de Pio Esposito (30′), pero los goles en el segundo tiempo de Jens Petter Hauge (61′) y de Kasper Hogh (64′) obligan al Inter-tres veces campeón de Europa y actual líder de la Serie A- a una remontada el próximo martes en San Siro en la revancha.

Tendrá que ponerse muy serio el Inter en San Siro la próxima semana. Los dos goles de desventaja con los que abandonó la ciudad noruega que da nombre al equipo, ubicada al norte del círculo polar ártico, pueden salir muy caros a los de Cristian Chivu.

No pudo en ningún momento controlar la rebelión de un Bodo Glimt que ahora sueña con la gesta, con conquistar San Siro, aunque sea perdiendo por menos de un gol, para clasificarse para unos octavos históricos.