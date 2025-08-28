El FC Barcelona estuvo cerca de clasificar a la final de la UEFA Champions League en la temporada pasada. Ahora, los ‘culés’ esperan superarse de la mano de su tridente ofensivo Yamal, Raphinha y Lewandowski.

La última ‘Orejona’ del Barça fue en la temporada 2014/15 en donde derrotaron a la Juventus. Desde entonces, la afición reclama volver a la cima del fútbol europeo.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?

Después de las rondas previas de clasificación, las cosas se ponen serias en la Liga de Campeones europea con el sorteo de su fase de liguilla, que tendrá lugar el jueves en Mónaco, donde los grandes conocerán su hoja de ruta.

¿A qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League?

10:00 - México

11:00 - Perú, Ecuador, Colombia

12:00 - Chile, Bolivia, Venezuela

13:00 - Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

17:00 - España

