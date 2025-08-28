Bayern Múnich es uno de los históricos clubes a nivel del mundo y el máximo exponente del fútbol alemán. Con la incorporación de Luis Díaz, el potencial ofensivo de los bávaros es uno de los más letales.

La última vez que Bayern Múnich se coronó en la UEFA Champions League fue en el 2020.

Fixture de Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Chelsea

PSG vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Brujas

Arsenal vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa

PSV vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Union SG

Pafos vs. Bayern Múnich

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?

Después de las rondas previas de clasificación, las cosas se ponen serias en la Liga de Campeones europea con el sorteo de su fase de liguilla, que tendrá lugar el jueves en Mónaco, donde los grandes conocerán su hoja de ruta.

¿A qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League?

10:00 - México

11:00 - Perú, Ecuador, Colombia

12:00 - Chile, Bolivia, Venezuela

13:00 - Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

17:00 - España

