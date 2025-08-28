Bayern Múnich es uno de los históricos clubes a nivel del mundo y el máximo exponente del fútbol alemán. Con la incorporación de Luis Díaz, el potencial ofensivo de los bávaros es uno de los más letales.
La última vez que Bayern Múnich se coronó en la UEFA Champions League fue en el 2020.
Fixture de Bayern Múnich
- Bayern Múnich vs. Chelsea
- PSG vs. Bayern Múnich
- Bayern Múnich vs. Brujas
- Arsenal vs. Bayern Múnich
- Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa
- PSV vs. Bayern Múnich
- Bayern Múnich vs. Union SG
- Pafos vs. Bayern Múnich
¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?
Después de las rondas previas de clasificación, las cosas se ponen serias en la Liga de Campeones europea con el sorteo de su fase de liguilla, que tendrá lugar el jueves en Mónaco, donde los grandes conocerán su hoja de ruta.
¿A qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League?
- 10:00 - México
- 11:00 - Perú, Ecuador, Colombia
- 12:00 - Chile, Bolivia, Venezuela
- 13:00 - Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
- 17:00 - España
