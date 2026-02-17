Mbappé insultó a Prestianni en pleno partido: “Eres un pu** racista” | VIDEO

El partido entre el Real Madrid y el Benfica por los playoffs de la Champions League estuvo marcado por un grave incidente de racismo que provocó una fuerte reacción dentro del campo. Todo ocurrió tras el gol de Vinícius Jr, cuando el brasileño denunció un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo antirracismo y detener el encuentro durante varios minutos.

En medio de la tensión, Kylian Mbappé salió en defensa de su compañero y confrontó directamente al jugador argentino, a quien le gritó: “Eres un pu** racista”, según registraron las cámaras del partido.

El francés reaccionó con firmeza al considerar inaceptable lo ocurrido, reflejando la indignación del plantel madridista ante un episodio que opacó el desarrollo deportivo del encuentro.

"ERES UN P*** RACISTA".



De Kylian Mbappé para Gianluca Prestianni. 🗣️😳 pic.twitter.com/VA6kB2g8lY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 17, 2026

El incidente se produjo instantes después del tanto del Real Madrid, cuando Prestianni se acercó a Vinícius y, cubriéndose la boca con la camiseta, le habría dirigido el insulto.

El brasileño acudió de inmediato al árbitro para denunciar la situación, lo que generó discusiones entre jugadores y cuerpos técnicos mientras el partido permanecía detenido.

Más allá de la victoria por 1-0 del conjunto español, el episodio volvió a poner en el centro del debate el racismo en el fútbol europeo. El plantel del Real Madrid mostró su respaldo total a Vinícius, mientras Mbappé incluso señaló que este tipo de conductas no deberían tener lugar en la competición, reforzando el llamado a sanciones ejemplares y mayor control contra la discriminación.