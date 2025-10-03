La selección Colombia ha revelado este viernes su lista de 25 convocados para los próximos compromisos amistosos frente a México y Canadá, en el marco de la fecha FIFA de octubre. El técnico Néstor Lorenzo ha optado por una plantilla que mezcla experiencia y juventud, apostando por nombres conocidos como James Rodríguez, Luis Díaz y Yerry Mina, junto a jugadores emergentes que buscan ganarse un lugar en el proceso rumbo al Mundial 2026.
Lista de convocados, Selección Colombia
- Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
- Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Kevin Serna – Fluminense (BRA)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
Para el duelo frente a México, Colombia se medirá el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a partir de las 20:00 (hora local de EE.UU.). Luego, el martes 14, enfrentará a Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, cerrando así esta breve gira amistosa en suelo estadounidense.
Dentro del listado, los guardametas convocados son David Ospina, Kevin Mier y Álvaro Montero. En defensa destacan nombres como Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Johan Mojica, mientras que en el mediocampo sobresalen Jefferson Lerma, James Rodríguez, Yáser Asprilla y Richard Ríos. En ataque, Colombia apostará por figuras como Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero y Juan Camilo Hernández.
Estos partidos no sólo servirán para mantener el ritmo competitivo de la selección entre torneos, sino también para que Lorenzo evalúe variantes tácticas, refuerzos y adaptaciones para los compromisos venideros. La mezcla de jugadores de recorrido internacional y jóvenes con hambre de proyección apunta a un equilibrio en la plantilla, mientras el cuerpo técnico busca consolidar estructuras antes de los retos definitivos.