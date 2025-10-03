La selección Colombia ha revelado este viernes su lista de 25 convocados para los próximos compromisos amistosos frente a México y Canadá, en el marco de la fecha FIFA de octubre. El técnico Néstor Lorenzo ha optado por una plantilla que mezcla experiencia y juventud, apostando por nombres conocidos como James Rodríguez, Luis Díaz y Yerry Mina, junto a jugadores emergentes que buscan ganarse un lugar en el proceso rumbo al Mundial 2026.

Lista de convocados, Selección Colombia

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Néstor Lorenzo dio su lista oficial de convocados de Colombia para la fecha FIFA de octubre con la novedad del primer llamado de Kevin Serna.

Para el duelo frente a México, Colombia se medirá el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a partir de las 20:00 (hora local de EE.UU.). Luego, el martes 14, enfrentará a Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, cerrando así esta breve gira amistosa en suelo estadounidense.

Dentro del listado, los guardametas convocados son David Ospina, Kevin Mier y Álvaro Montero. En defensa destacan nombres como Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Johan Mojica, mientras que en el mediocampo sobresalen Jefferson Lerma, James Rodríguez, Yáser Asprilla y Richard Ríos. En ataque, Colombia apostará por figuras como Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero y Juan Camilo Hernández.

Estos partidos no sólo servirán para mantener el ritmo competitivo de la selección entre torneos, sino también para que Lorenzo evalúe variantes tácticas, refuerzos y adaptaciones para los compromisos venideros. La mezcla de jugadores de recorrido internacional y jóvenes con hambre de proyección apunta a un equilibrio en la plantilla, mientras el cuerpo técnico busca consolidar estructuras antes de los retos definitivos.