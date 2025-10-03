La revancha entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira 2 llegó. Este sábado 4 de octubre del 2025, ambos luchadores estarán nuevamente cara a cara por la UFC 320 en el T-Mobile Arena de Paradise, Nevada, Estados Unidos.​ El horario oficial de la pelea en Perú es a las 9:00 p.m., sin embargo, en Paradise comenzará a las 8:00 p.m.

Esta revancha era muy esperada en la división semipesada, Magomed Ankalaev defiende su título frente a Alex Pereira, quien ya lo derrotó en el pasado, en lo que fue su anterior intento por el cinturón.

En su primer duelo, que se dio hace algunos meses en el UFC 313, Ankalaev ganó por decisión unánime. Pereira dijo que no estuvo en su mejor versión aquella vez y que el ruso sacó ventaja de eso.

Repasa los horarios de la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320 desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Estados Unidos.​

¿A qué hora pelea Ankalaev vs. Pereira UFC 320?

La pelea de Ankalaev vs. Pereira UFC en 320, está programada para este sábado 4 de octubre del 2025. Y el horario oficial de la pelea es a las 9:00 p.m. en Perú y 8:00 p.m. en Nevada. Esta hora está sujeta a cambios, debido a cómo se vaya desarrollando el evento.

Horario de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Perú

En Perú, el horario de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, es a las 9:00 p.m. La pelea es por el campeonato mundial de peso semipesado (Light Heavyweight Title) y se llevará a cabo este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Estados Unidos.​

Dónde ver Ankalaev vs. Pereira UFC 320

La pelea de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 será transmitida en Perú y Sudamérica por ESPN Knockout dentro del plan premium de Disney+

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en México

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 8:00 p.m. en México por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Horario de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Estados Unidos

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 8:00 p.m. en Nevada, Estados Unidos por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

¿Cuándo pelea Ankalaev vs. Pereira UFC 320 ?

La fecha oficial de la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira en el UFC 320 es este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Estados Unidos.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Argentina

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 11:00 p.m. en Argentina por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Horario de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Chile

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 11:00 p.m. en Chile por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en España

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 4:00 a.m. en España por el campeonato mundial de peso semipesado este domingo 5 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Colombia

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 9:00 p.m. en Colombia por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Ecuador

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 9:00 p.m. en Ecuador por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Panamá

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 8:00 p.m. en Panamá por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Guatemala

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 8:00 p.m. en Guatemala por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Puerto Rico

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 8:00 p.m. en Puerto Rico por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Honduras

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 8:00 p.m. en Honduras por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

Hora de Ankalaev vs. Pereira UFC 320 en Costa Rica

La pelea de Ankalaev vs. Pereira en UFC 320, iniciará a las 8:00 p.m. en Costa Rica por el campeonato mundial de peso semipesado este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena.​

