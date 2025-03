Corro por el Agua: carrera benéfica que lleva agua y baños dignos a los peruanos

El próximo 27 de abril, se llevará a cabo la carrera benéfica “Corro por el Agua” en el circuito deportivo del Pentagonito, ubicado en San Borja. Este evento busca recaudar fondos para mejorar el acceso al agua potable y las condiciones sanitarias en 30 colegios rurales del norte del Perú. La carrera contará con dos modalidades: una recreativa de 5 kilómetros y otra competitiva de 10 kilómetros.

Un invitado especial para esta noble causa será el destacado velerista Stefano Peschiera, quien recientemente obtuvo una medalla olímpica en París. Peschiera, emocionado por la iniciativa, destacó la importancia de participar en eventos con un propósito social: “No se trata de una carrera más, sino de un evento con un propósito claro de apoyo a poblaciones que aún no cuentan con agua potable las 24 horas del día”.

La organización está a cargo de la ONG Water For People Perú, en colaboración con Nosotras, la marca de cuidado íntimo femenino. Gisela Murrugarra, directora de la ONG, comentó que “esta iniciativa busca no sólo promover la actividad física, sino también generar un impacto positivo en la calidad de vida de miles de estudiantes que hoy no tienen instalaciones sanitarias adecuadas”. Los fondos obtenidos se destinarán a la instalación y mejora de servicios básicos, especialmente para el beneficio de mujeres, niñas y adolescentes.

El evento también cuenta con el apoyo de reconocidas marcas como Audi, Ajinomoto, ESAN, Agua San Carlos, y Latina TV, quienes se unen como auspiciadores oficiales, demostrando su compromiso con la responsabilidad social.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: Inscripciones - Corro por el Agua.

