¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe EN VIVO y EN DIRECTO? Los blancos vuelven al ruedo tras el parón de selecciones para un partido de LaLiga , y lo harán ante un equipo que no solo ha tenido una victoria en sus últimos cinco partidos.

El equipo dirigido por Xabi Alonso, ha tenido un buen arranque de temporada y una victoria lo pondría en la cima de la tabla de posiciones por encima del FC Barcelona.

Para que puedas ver el partido entre Real Madrid y Getafe, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Getafe en vivo por la fecha 9 de LaLiga será transmitido por el canal de DirecTV en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Getafe HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: DirecTV

En Paraguay lo pasa: DirecTV

En Uruguay lo pasa: DirecTV

En Chile lo pasa: DirecTV

En Ecuador lo pasa: DirecTV

En Venezuela lo pasa: DirecTV

En Perú lo pasa: DirecTV

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: DirecTV

En Bolivia lo pasa: DirecTV

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Getafe en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Getafe en vivo por la fecha 9 de LaLiga será transmitido en Perú por DirecTV Sports y DGO.

¿En dónde televisan partido Real Madrid vs. Getafe EN DIRECTO, en España?

El partido de Real Madrid vs. Getafe en vivo por la fecha 9 de LaLiga será transmitido en España por Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Real Madrid vs. Getafe en México?

El partido de Real Madrid vs. Getafe en vivo por la fecha 9 de LaLiga será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Getafe en Estados Unidos?

El partido de Real Madrid vs. Getafe en vivo por la fecha 9 de LaLiga será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.