El Barcelona, que fracasó en su intento de regresar al Camp Nou al principio de este curso, se estrenará esta temporada como local el domingo en el estadio Johan Cruyff, con apenas 6.000 localidades, ante el Valencia, en partido de la 4º jornada de LaLiga.

La entidad catalana demoró hasta el martes la decisión de dónde disputaría su primer duelo ante sus hinchas al mantener las esperanzas de que se pudiera reabrir el templo culé, que está siendo renovado en la actualidad, con un aforo reducido de 27.000 espectadores.

Al final, el deseo del club no fue posible realizarlo al no lograr el certificado de Primera Ocupación de la primera fase, pese a sus esfuerzos hasta última hora.

El Estadio Olímpico de Montjuïc, donde le Barcelona ha disputado sus partidos como local en las últimas dos temporadas por las obras del Camp Nou, tampoco está disponible este fin de semana por la celebración de un concierto.

En estos momentos, también está en duda de que el enfrentamiento ante el Getafe del próximo 21 de septiembre se juegue en el Camp Nou.

En el estadio Johann Cruyff, inaugurado el 27 de agosto de 2019, los azulgrana ya jugaron esta pretemporada en el trofeo Joan Gamper, en el que el equipo se impuso por 5-0 al Como de Cesc Fábregas.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.