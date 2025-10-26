Un gol anulado a Kylian Mbappé marcó el inicio del partido entre Real Madrid y Barcelona. El francés se lució con una buena definición de volea para colocar en ventaja a los merengues, pero la conquista fue anulada desde el VAR por un offside milimétrico. Mira aquí la jugada.

Real Madrid llegó a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona en la clasificación, por lo que puede salir de él cediendo el primer puesto a su eterno rival pero también con un margen de cinco unidades, que permitiría al proyecto de Xabi Alonso un margen de tranquilidad para seguir ajustando detalles.

Las cuatro derrotas ante el FC Barcelona la pasada temporada todavía incomodan en el Real Madrid y, especialmente, al atacante Kylian Mbappé, que espera vivir su primera victoria en el Clásico de LaLiga española.

Gol anulado a Mbappé

ESTO NO VALE: el VAR anuló este GOLAZO de Mbappé por OFFSIDE.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IvGJnn0SDU

El astro francés firmó 5 goles en esos cuatro enfrentamientos con el Barça, pero en cada una de esas ocasiones el equipo catalán se llevó la victoria, dejando a Mbappé frustrado.

El pasado mayo, ni siquiera un triplete en el estadio Olímpico de Montjuic sirvió para que el equipo entonces dirigido por Carlo Ancelotti pudiera con un Barcelona que ganó 4-3 aquel partido.

En la primera temporada de Mbappé como merengue, la 2024-2025, el Barça selló el triplete nacional (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España).

Por eso el exgoleador del PSG afronta el choque del domingo con la sensación de que tiene cuentas por saldar, avalado además por su mejor inicio de temporada en el plano estadístico, con 18 goles en 15 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones y los partidos tanto con su club como con la selección.