El árbitro José Luis Munuera no detuvo el juego cuando Antonio Raíllo se encontraba conmocionado y Torres aprovechó para anotar.
¿Hizo bien el árbitro? Ferrán Torres marcó polémico gol para el 2-0 de Barcelona vs. Mallorca | VIDEO
visita a Mallorca en el Estadio de Son Moix por la primera fecha de , este sábado 16 de agosto. Ferrán Torres (23′) marcó un polémico gol para el 2-0 a favor del Barça.

Antonio Raíllo quedó conmocionado tras cabecear el disparo de Lamine Yamal. Sin embargo, el árbitro José Luis Munuera, a pesar de verlo tendido en el césped, no paró el juego.

Ferrán Torres aprovechó el desconcierto de los jugadores ‘rojos’ y sacó el disparo para marcar el segundo del partido.

