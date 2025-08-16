¿Hizo bien el árbitro? Ferrán Torres marcó polémico gol para el 2-0 de Barcelona vs. Mallorca | VIDEO

Escucha la noticia
¿Hizo bien el árbitro? Ferrán Torres marcó polémico gol para el 2-0 de Barcelona vs. Mallorca | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Barcelona visita a Mallorca en el Estadio de Son Moix por la primera fecha de LaLiga EA Sports 2025/26, este sábado 16 de agosto. Ferrán Torres (23′) marcó un polémico gol para el 2-0 a favor del Barça.
MIRAR | “Alan Cantero está recogiendo sus frutos pero...”: Godoy Cruz y las condiciones que pedirá para negociar una posible compra del héroe íntimo en la Sudamericana
Antonio Raíllo quedó conmocionado tras cabecear el disparo de Lamine Yamal. Sin embargo, el árbitro José Luis Munuera, a pesar de verlo tendido en el césped, no paró el juego.
Ferrán Torres aprovechó el desconcierto de los jugadores ‘rojos’ y sacó el disparo para marcar el segundo del partido.
******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC