¿Hizo bien el árbitro? Ferrán Torres marcó polémico gol para el 2-0 de Barcelona vs. Mallorca | VIDEO

Barcelona visita a Mallorca en el Estadio de Son Moix por la primera fecha de LaLiga EA Sports 2025/26, este sábado 16 de agosto. Ferrán Torres (23′) marcó un polémico gol para el 2-0 a favor del Barça.

Antonio Raíllo quedó conmocionado tras cabecear el disparo de Lamine Yamal. Sin embargo, el árbitro José Luis Munuera, a pesar de verlo tendido en el césped, no paró el juego.

Ferrán Torres aprovechó el desconcierto de los jugadores ‘rojos’ y sacó el disparo para marcar el segundo del partido.

¡CENTRO DE YAMAL Y GOL DE RAPHINHA PARA ABRIR EL MARCADOR ANTE MALLORCA! La fórmula del éxito del Barcelona se renueva en esta nueva temporada de #LaLigaxESPN.



¡INSÓLITO GOL DEL BARCELONA! El árbitro no cortó el juego tras una falta y, pese a la confusión de los jugadores, Ferrán Torres pateó al arco, anotó y el tanto terminó siendo válido.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

