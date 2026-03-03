Marc Bernal abrió el marcador para el FC Barcelona frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou, por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026. El joven mediocampista anotó a los 29 minutos del primer tiempo, encendiendo la ilusión azulgrana en busca de una remontada.

La jugada nació tras un gran desborde de Lamine Yamal por la banda derecha. El extremo dejó en el camino a su marcador y envió un centro preciso que Bernal aprovechó para definir con calidad y colocar el 1-0 parcial ante su gente.

En el complemento, Pedri recibió una falta dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar penal. Desde los doce pasos, Raphinha ejecutó con contundencia para marcar el 2-0 a los 50 minutos. Sin embargo, el 4-0 conseguido por el Atlético en la ida mantiene la serie cuesta arriba para el conjunto catalán.

¡GOOOL DEL FC BARCELONA! Marc Bernal anota el primero tras una gran jugada de Lamine Yamal. ⚽💥



⏱ 31 PT | #BAR [1] - 0 #ATM



🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑦 2025/26 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝑦… pic.twitter.com/7Ck7G2Qlud — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 3, 2026

¡PENAL Y GOL! Hubo penal sobre Pedri al final del primer tiempo y Raphinha no dudó para anotar el segundo del partido. ⚽💥



⏱ ET | #BAR [2] - 0 #ATM



🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑦 2025/26 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒… pic.twitter.com/si41NJCuS6 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 3, 2026