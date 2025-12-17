Redacción EC
Redacción EC

Goles de Real Madrid vs. Talavera por la Copa del Rey 2025 | VIDEO
visita a Talavera en el estadio Municipal El Prado por los dieciseisavos de final de la , este miércoles 17 de diciembre. Kylian Mbappé fue partícipe de los dos goles con los que la ‘Casa Blanca’ vence parcialmente.

El delantero francés marcó el primero del partido de penal en el minuto 41. Mientras que, a los 45+2′ ocasionó el autogol de Manuel Farrando.

