Goles de Real Madrid vs. Talavera por la Copa del Rey 2025 | VIDEO

Real Madrid visita a Talavera en el estadio Municipal El Prado por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025, este miércoles 17 de diciembre. Kylian Mbappé fue partícipe de los dos goles con los que la ‘Casa Blanca’ vence parcialmente.

El delantero francés marcó el primero del partido de penal en el minuto 41. Mientras que, a los 45+2′ ocasionó el autogol de Manuel Farrando.

GOOOOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ 😍 pic.twitter.com/ctmKH3YdT0 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 17, 2025

Autogol del Talavera, gran jugada de Kylian Mbappé 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/LzIcLAEwRq — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 17, 2025