El equipo de Luis de la Fuente aterrizó en la capital española con la Copa del Mundo, tras vencer en la final 1-0 a Argentina.
El equipo de Luis de la Fuente aterrizó en la capital española con la Copa del Mundo, tras vencer en la final 1-0 a Argentina.
Por Redacción EC

España ya se encuentra en casa. Tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, el plantel aterrizó este lunes 20 de julio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar las celebraciones por la conquista de su segunda Copa del Mundo junto a miles de aficionados.

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