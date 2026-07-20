España ya se encuentra en casa. Tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, el plantel aterrizó este lunes 20 de julio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar las celebraciones por la conquista de su segunda Copa del Mundo junto a miles de aficionados.

Los dirigidos por Luis de la Fuente llegaron a Madrid con la Copa del Mundo en manos de Rodri Hernández, una de las grandes figuras del campeonato. El mediocampista fue determinante durante todo el torneo y cerró su participación con una destacada actuación en la final, lo que le permitió ser reconocido como Balón de Oro del Mundial.

La selección de España, campeona del Mundial tras vencer a Argentina en la final, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de Nueva York. Encabezada por el seleccionador Luis de la Fuente, la delegación llegó con el trofeo… pic.twitter.com/5Zs9Yom3YK — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 20, 2026

Tras salir del aeropuerto, los campeones abordaron un autobús con el mensaje “Enhorabuena campeones”, que los llevó hasta su hotel de concentración. Allí compartieron un almuerzo y descansaron antes de cumplir con una agenda especial que incluye una visita a la Casa Real y un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De acuerdo al itinerario, la gran celebración llegará por la tarde, cuando la selección recorra las principales calles de Madrid en un autobús descapotable. Miles de hinchas esperan el paso de los nuevos campeones del mundo, que finalizarán el recorrido en la tradicional Plaza de Cibeles.

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