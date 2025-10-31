El piloto finlandés ha registrado en sus redes sociales su paso por la capital peruana. (Photo by Fadel Senna / AFP)
El piloto finlandés ha registrado en sus redes sociales su paso por la capital peruana. (Photo by Fadel Senna / AFP)
/ FADEL SENNA
Redacción EC
Redacción EC

Valtteri Bottas, piloto de la Fórmula 1, pasa unos días en Lima (Perú) junto a su pareja Tiffany Cromwell, ciclista profesional australiana.

La pareja ha documentado su paso por la capital peruana a través de constantes publicaciones en redes sociales.

MIRAR | “Es muy difícil proyectar un futuro”: Rubén Magnano, el técnico que llevó a Argentina al oro olímpico en Atenas 2004, analiza la crisis del básquet peruano

Durante su visita a Lima recorrieron distritos como Miraflores, Pueblo Libre, Barranco, etc. Y muchos fanáticos de la Fórmula 1 lograron reconocerlo y tomarse fotos con el ahora piloto de Cadillac.

La escudería estadounidense Cadillac contará con una pareja de pilotos veteranos, el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, una elección lógica según el jefe del futuro equipo “en un medio implacable” como la F1.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC