Valtteri Bottas, piloto de la Fórmula 1, pasa unos días en Lima (Perú) junto a su pareja Tiffany Cromwell, ciclista profesional australiana.

La pareja ha documentado su paso por la capital peruana a través de constantes publicaciones en redes sociales.

Durante su visita a Lima recorrieron distritos como Miraflores, Pueblo Libre, Barranco, etc. Y muchos fanáticos de la Fórmula 1 lograron reconocerlo y tomarse fotos con el ahora piloto de Cadillac.

La escudería estadounidense Cadillac contará con una pareja de pilotos veteranos, el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, una elección lógica según el jefe del futuro equipo “en un medio implacable” como la F1.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.