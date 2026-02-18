Verstappen pierde antes de empezar la temporada: dimisión en Red Bull

Red Bull sufrió un duro golpe previo al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1. Craig Skinner, nombrado diseñador jefe de la escuadra austriaca en 2022, ha dimitido sorpresivamente, incluso sin una justificación concreta.

Max Verstappen, campeón de la F1, utiliza simuladores como parte de su entrenamiento profesional / Red Bull

Según reveló el medio RCN365, ha decidido irse por decisión propia luego de 20 años trabajando para Red Bull, marcado que ha confirmado la salida de Skinner pero que aún no ha emitido ninguna noticia sobre quién podrá sustituirlo.

“Tras 20 años en el equipo, Craig Skinner, nuestro diseñador jefe, dejará el equipo de Tecnología de Red Bull. Craig ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de su éxito, y queremos agradecerle su arduo trabajo y compromiso. Todo el equipo de Red Bull le desea todo lo mejor para el futuro”, señala el comunicado oficial.

Todavía se evalúa la hipótesis de que se vaya a otro equipo o que simplemente se dedicará a otra cosa. De momento, no hay ningún rumor de que sea para ir a Aston Martin para el nuevo proyecto de Newey.