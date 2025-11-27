La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, que se disputará en Lima el 29 de noviembre, promete ser histórica: el ganador se convertirá en el primer club brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones.

El escenario de este crucial duelo será le Estadio Monumental de Ate, que tiene una capacidad para albergar 80 mil espectadores.

En los últimos días, distintos operarios vienen trabajando para dejar completamente listo el recinto para la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Este escenario ya fue sede de la primera final única de la Libertadores, en 2019, cuando Flamengo venció 2-1 a River Plate con dos goles agónicos de Gabigol Barbosa en los minutos 89 y 90+2.

El Fla es el club más popular de Brasil, mientras que el Verdão, cuadro más veces campeón de la liga brasileña, con doce estrellas, cuenta también con una fiel fanaticada.

Padrão Fifa!



Assim está o gramado do Monumental "U" palco da final da Copa Libertadores.



📽️@SportsCenterBRpic.twitter.com/bFy2uVoM2T — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 26, 2025

El ganador se convertirá en el primer equipo brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones. Independiente de Argentina, con siete coronas, es el cuadro más laureado del certamen.

El estadio Monumental de Lima ya fue escenario de otra final del principal torneo de clubes de América, la de 2019, que coronó al Flamengo (2-1) por encima del River Plate de Argentina.