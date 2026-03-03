Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El astro portugués habría viajado a Madrid junto a su familia para resguardarse en medio de una escalada bélica que ha sacudido la región y el mundo del fútbol.
/ FAYEZ NURELDINE
Por Redacción EC

El impacto de los recientes bombardeos en Arabia Saudita trascendió el terreno futbolístico y se mezcló con la propia vida de Cristiano Ronaldo. Según medios internacionales, el delantero y su familia abordaron un avión privado rumbo a Madrid en un movimiento que llamó la atención del mundo deportivo y mediático.

