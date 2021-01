El libro de pases de Europa se abrió hace una semana y en el Atlético de Madrid continúan buscando reemplazo para Diego Costa, quien dejó el club antes de fin de año. El técnico Diego Simeone brindó una conferencia de prensa, tras la suspensión del partido ante el Sevilla por LaLiga Santander a causa de la temporal de nieve ‘Filomena’.

En los últimos días, el nombre de Moussa Dembélé suena fuerte en el Atlético de Madrid, pues es la primera opción de Simeone para cubrir el puesto de Costa. El ‘Cholo’ confirmó que las conversaciones van por buen camino, pero todavía no hay nada confirmado.

“Todavía no está confirmado, sí muy avanzado. Me voy a mostrar de cara al partido que me interesa mañana y cuando esté, si está, opinaré”, explicó.

Dificultades climatológicas

El choque ante el Sevilla tuvo que ser pospuesto por la nevada histórica que azota Madrid. Ante esta situación atípica, Simeone reveló cómo fueron las últimas horas del Atlético de Madrid y su preparación de cara al partido de LaLiga Santander.

“Con las dificultades que tuvo toda la gente en sus casas. No teníamos opción de poder juntarnos ni de salir de casa. Trabajamos en casa el sábado, el domingo un grupo sí pudo entrenarse junto… No hay excusas, son circunstancias ante las que nos tenemos que adaptar. Lo más importante será mañana y lo anterior no importará en la crítica y la opinión que recibamos”, explicó el ‘Cholo’.

