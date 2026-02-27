Resumen

marcó los dos tantos en la victoria 2-1 del Santos ante Vasco da Gama y dedicó uno de sus festejos a Vinícius Jr
Por Redacción EC

En el Estadio Urbano Caldeira, Neymar volvió a ser protagonista con un doblete que determinó el triunfo de 2-1 de Santos sobre Vasco da Gama por la cuarta fecha del Campeonato Brasileño 2026. Sus goles (25’ y 61’) no solo significaron los primeros del año para el delantero, tras recuperarse de una cirugía de rodilla, sino que también cortaron una sequía goleadora que se extendía desde diciembre pasado.

