En el Estadio Urbano Caldeira, Neymar volvió a ser protagonista con un doblete que determinó el triunfo de 2-1 de Santos sobre Vasco da Gama por la cuarta fecha del Campeonato Brasileño 2026. Sus goles (25’ y 61’) no solo significaron los primeros del año para el delantero, tras recuperarse de una cirugía de rodilla, sino que también cortaron una sequía goleadora que se extendía desde diciembre pasado.

El primer tanto llegó con una definición firme dentro del área, y antes del descanso el Vasco logró el empate transitorio. En la segunda mitad, Neymar volvió a aparecer con clase y picó el balón sobre el portero para sellar la victoria. Este rendimiento llega en un momento clave para el jugador de 34 años, quien busca recuperar ritmo competitivo y reforzar sus posibilidades de estar en la selección brasileña rumbo al Mundial de 2026.

Sin embargo, el momento más comentado del partido fue su celebración particular: inmediatamente después de anotar, el atacante se dirigió a la banderola del corner y replicó el baile característico de Vinícius Junior, su compañero en la selección de Brasil y estrella del Real Madrid. El gesto fue interpretado por muchos como un acto de solidaridad tras los recientes hechos de racismo que vivió Vinícius en el duelo ante Benfica por la UEFA Champions League.

Al ser consultado sobre el festejo tras el encuentro, Neymar explicó que lo dedicó a Vinícius y que había hablado previamente con él para replicar esa celebración como símbolo de apoyo. “El baile fue para Vinícius Jr. […] cuando él marcó en Portugal y enfrentó insultos y racismo, le dije: si tú lo haces, yo lo haré igual”, señaló el delantero.

El gesto se produce en el contexto de la denuncia pública de Vinícius, quien afirmó haber recibido insultos racistas de parte del jugador del Benfica Gianluca Prestianni en el partido de Champions, lo que llevó a la apertura de una investigación de la UEFA. Además del homenaje, Neymar también tuvo palabras para sus críticos y afirmó que su rendimiento en Santos es parte de un proceso para volver a su mejor forma física.