La UEFA realizó el sorteo oficial de los octavos de final de la Conference League 2025-2026, donde los 16 equipos clasificados conocieron a sus rivales en la fase eliminatoria del torneo. Esta ronda marca el inicio del camino decisivo hacia el título en la tercera competición de clubes más importante del fútbol europeo.

Entre los enfrentamientos más destacados aparece el duelo entre Fiorentina y Raków Częstochowa, mientras que Crystal Palace se medirá ante AEK Larnaca. Además, el club español Rayo Vallecano enfrentará al Samsunspor, en una serie que genera expectativa por el buen momento del equipo madrileño en la temporada europea.

La lista completa de cruces de octavos de final es la siguiente: Estrasburgo vs Rijeka, Raków Częstochowa vs Fiorentina, AEK Atenas vs NK Celje, Sparta Praga vs AZ Alkmaar, Rayo Vallecano vs Samsunspor, Shakhtar Donetsk vs Lech Poznań, Mainz vs Sigma Olomouc y AEK Larnaca vs Crystal Palace. Estos enfrentamientos definirán a los ocho clasificados a los cuartos de final.

Asimismo, el sorteo también dejó definido el camino hasta la final, con los posibles cruces de cuartos y semifinales ya establecidos. Los equipos buscarán avanzar en las llaves para mantenerse en competencia y luchar por el título de la Conference League 2026, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo continental.