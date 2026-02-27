Lanús protagonizó una histórica consagración tras vencer a Flamengo en la Recopa Sudamericana 2026, logrando el título en el estadio Maracaná y sumando un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas. El equipo argentino se impuso tras ganar 1-0 en la ida y 3-2 en la vuelta, resultado que le permitió quedarse con el campeonato frente al campeón de la Copa Libertadores.

Más allá del logro deportivo, la serie también dejó importantes ingresos económicos para ambas instituciones. Flamengo, pese a quedarse con el subcampeonato, obtuvo una significativa recaudación por la organización del partido de vuelta en el Maracaná, gracias a la gran asistencia de público en uno de los estadios más emblemáticos del continente, lo que generó ganancias clave para el club brasileño.

Por su parte, Lanús también se vio beneficiado económicamente por su participación y, sobre todo, por la conquista del título continental. El campeón de la Recopa Sudamericana recibe un premio cercano a los 1,8 millones de dólares otorgado por la Conmebol, lo que representa un ingreso importante para la institución y fortalece su estabilidad financiera.

Este título no solo consolida el crecimiento deportivo de Lanús, sino que también confirma el impacto económico que generan las competiciones internacionales. La Recopa Sudamericana, que enfrenta a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana, continúa siendo una vitrina clave tanto en lo deportivo como en lo financiero para los clubes del continente.