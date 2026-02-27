Por Redacción EC

Lanús protagonizó una histórica consagración tras vencer a Flamengo en la Recopa Sudamericana 2026, logrando el título en el estadio Maracaná y sumando un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas. El equipo argentino se impuso tras ganar 1-0 en la ida y 3-2 en la vuelta, resultado que le permitió quedarse con el campeonato frente al campeón de la Copa Libertadores.

