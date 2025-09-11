La selección boliviana debe prepararse para obtener uno de los dos cupos del repechaje del Mundial 2026. Por ello, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene un plan que contempla seis amistosos.

“Estos partidos son fundamentales para continuar con el crecimiento del equipo y probar a distintos futbolistas”, indicó Óscar Villegas, entrenador de ‘La Verde’.

La selección altiplánica ya tiene confirmados dos amistosos en el mes de octubre ante Jordania y Rusia.

“Prepararemos la fecha FIFA de octubre, tenemos confirmado con Rusia y Jordania en Europa, y es ir y jugarlo. Afortunadamente tenemos 14 jugadores que están fuera del país y para jugar afuera nos facilitará”, expresó el DT.

Entre el 10 y 18 de de noviembre, la FBF buscará concretar dos amistosos para las fechas FIFA.

La próxima ventana será entre 23 y el 31 de marzo, en donde se llevará a cabo el repechaje. No obstante, la FBF tiene planeado que la selección dispute dos amistosos adicionales contra clubes de la liga local.

