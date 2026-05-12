Hamburgo oficializó la contratación de Kathleen Krüger como su nueva directora deportiva, marcando un hito en el fútbol alemán al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo de forma permanente en la Bundesliga. La ejecutiva de 40 años llega procedente del Bayern Múnich, donde desarrolló una extensa carrera de más de 17 años en distintos roles dentro del club.

Krüger asumirá sus funciones a partir del 1 de julio de 2026, con la responsabilidad de liderar toda la estructura deportiva del Hamburgo. Su designación se da tras la salida de Stefan Kuntz, dejando claro el interés del club en renovar su proyecto con una visión estratégica y moderna.

Durante su etapa en el Bayern, la alemana trabajó junto a entrenadores de élite como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Hansi Flick, consolidándose como una figura clave en la planificación y desarrollo deportivo. Además, su experiencia abarca desde la gestión organizativa hasta la estrategia institucional del club bávaro.

La propia Krüger expresó su entusiasmo por el desafío, destacando que es “un privilegio” poder contribuir al futuro de uno de los clubes históricos de Alemania. Su llegada no solo representa un paso importante para el Hamburgo, sino también un avance significativo en la inclusión femenina en puestos de liderazgo dentro del fútbol europeo.