Por Redacción EC

Hamburgo oficializó la contratación de Kathleen Krüger como su nueva directora deportiva, marcando un hito en el fútbol alemán al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo de forma permanente en la Bundesliga. La ejecutiva de 40 años llega procedente del Bayern Múnich, donde desarrolló una extensa carrera de más de 17 años en distintos roles dentro del club.

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