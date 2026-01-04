El mediocampista Kevin Kampl, figura del RB Leipzig, ha anunciado que dejará momentáneamente el fútbol profesional tras el fallecimiento de su hermano y para poder estar junto a su familia. El jugador esloveno, de 35 años, acordó con el club alemán la resolución anticipada de su contrato, que quedará formalizada el 31 de enero de 2026. La institución le rendirá un homenaje el próximo 17 de enero en el partido contra el Bayern Múnich, donde será despedido oficialmente.

Kampl decidió poner en pausa su carrera después de que su hermano, Seki, falleciera de forma repentina en octubre del año pasado y ante la delicada salud de su padre. Según explicó el propio futbolista, esta profunda pérdida lo llevó a replantear sus prioridades y entender que el tiempo con sus seres queridos es más importante que el deporte. Por eso optó por regresar a su país natal y centrarse en su familia en estos momentos difíciles.

El mediocampista, que llegó al Leipzig en 2017 tras su paso por el Bayer Leverkusen, se convirtió en uno de los pilares del club durante ocho años y medio, disputando 283 partidos, con 13 goles y 23 asistencias. Kampl también fue parte de los logros más importantes de la institución, incluyendo dos Copas de Alemania y destacadas participaciones en competiciones europeas, lo que lo consolidó como un referente dentro del vestuario y para la afición.

En un comunicado, Kampl manifestó que no descarta por completo un regreso al fútbol en el futuro, aunque hoy lo ve “absolutamente irreal”, ya que su prioridad ahora es acompañar y cuidar a su familia. El club, por su parte, destacó el carácter y profesionalismo del jugador y le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida, asegurando que siempre será bienvenido en Leipzig si decide volver en algún momento.