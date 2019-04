Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: en busca del gol 600 en clubes

Por Marco Quilca León



Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos nombres que dan inicio al debate más profundo y polémico que ha existido en las últimas décadas en el mundo fútbol. Los argumentos varían y se renuevan cada fin de semana, luego de una gran actuación de cada uno de ellos. "¿Quién es el mejor?", es la pregunta en cuestión que no tiene una verdad absoluta. Sin embargo, están las dos trincheras bien marcadas: de un lado los que aseguran que lo es el argentino y del otro, los que defienden al portugués. No hay nadie -o casi nadie- que se atreva a decir que ambos son los mejores, ni que los disfrute por igual.

El talento nato de los 'potreros' de Rosario (Argentina) contra la perseverancia que se forjó en las calles de Madeira (Portugal). El petizo de a penar 170 centímetros que juega por diversión frente a la máquina de hacer goles que está programada para un solo objetivo: ganar. Leo y Cristiano, cuando eran jovencitos y luchaban por cumplir sus sueños de jugar al fútbol -el primero se inyectaba hormonas de crecimiento a los 13 años y el segundo superó a los 15 una operación al corazón por una taquicardia- nunca imaginaron ser los dominadores del fútbol.

Lionel Messi, con 15 años, dominando sin problemas una pelota de tenis y una naranja. (Vídeo: Youtube / Foto: Captura)

Aunque se han separado de país por la partida de 'CR7' a la Juventus de Italia a inicios de esta temporada, la rivalidad entre ambos no se detiene y probablemente no lo hará hasta el día que decidan retirarse. Ronaldo y Messi están a unos cuantos goles de llegar a las 600 anotaciones en clubes, algo inimaginable para el común de jugadores de primer nivel.



Desde que debutó con la camiseta de Sporting de Liboa (2002), el portugués ha marcado 599 tantos con distintas camisetas: 5 con el Lisboa, 118 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid y 26 con la 'Vieja Señora'. Este sábado (Juventus recibe a la Fiorentina a las 11 a.m.) podría conseguir esa cifra redonda. Incluso, también podría proclamarse campeón de la Serie A y darle el octavo título liguero de manera consecutiva al cuadro turinés, todo un récord en los torneos top de Europa.

Por su parte, Lionel lleva 597 anotaciones con una sola camiseta: Barcelona, club que apostó, entre algunas dudas, por él e invirtió lo que sea necesario para que crezca lo suficiente. Hoy la figura de la 'Pulga', para los catalanes, es inmensa. Luego de marcar un doblete ante el Manchester United y clasificar a la semifinal de la Champions League, el argentino irá por la celebración número 600 (Barcelona, con la Liga en el bolsillo, recibe este sábado a la Real Sociedad a la 1:45 p.m.). Teniendo en cuenta su cuota goleadora en la presente campaña (45 goles), no es una locura pensar en que Messi llegue a los seis centenares celebraciones muy pronto.

En los últimos once años, Messi y Ronaldo se han repartido diez Balones de Oro. En el 2018 el ganador fue el croata Luka Modric. La gran mayoría creía que era el fin del duopolio que reinó el mundo del fútbol de la manera más impresionante; sin embargo, solo basta con ver los números de los tres futbolistas en mención en la actual temporada para afirmar que dicho argumento es falso: Leo ha marcado 42 goles y dio 21 asistencias en 45 partidos; Cristiano, 26 tantos y 10 asistencias en 38 encuentros; y Modric 4 anotaciones y 5 asistencias en 42 duelos. CR7 y Leo siguen siendo los reyes.

Cristiano Ronaldo y el que puede ser el mejor gol de su carrera. (Vídeo: Youtube / Foto: AP)

DUELO DE TITANES

Cristiano Ronaldo arribó a Madrid en el 2009 con la finalidad de frenar al Barcelona de Messi y Pep. Desde ahí se repartieron el Balón de Oro diez años seguidos (cinco cada uno). El brasileño Kaká fue el último en tocarlo antes de esta rivalidad descomunal. Guardiola, Mourinho, Neymar, Casilla, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Bale, entre otros, han pasado como valiosos actores complementarios; sin embargo, sin Leo ni CR7 no hay película. El sueño de ambos siempre ha sido ser el mejor del mundo, un día de encontraron en la misma liga y esa lucha los hizo mejores: lo ganaron todo.

A lo largo de la estadía de CR7 en la Liga española, él junto a Messi han sabido reinventarse. En sus inicios, ambos eran delanteros e iban por las bandas. El portugués tenía como arma principal la velocidad y el freno en seco, el juego aéreo y los remates de larga distancia. El argentino, por su parte, tenía más recuerdos en los espacios reducidos y mayor visión de juego. Hoy no. Ambos han cambiado y mejorado algunas cosas. El primero es un goleador que tiene como zona de influencia el área rival; el segundo distribuye el balón en todo el frente de ataque, desequilibra por cualquier parte del campo, genera ocasiones de gol, da pase y muchas veces finaliza.

Lionel y Ronaldo han influenciado a sus equipos de la mejor manera. La rivalidad entre ambos no solo se ve reflejado en goles y asistencias, sino también en logros conseguidos, que son el resultado del trabajo.

Títulos:

Messi: El astro argentino ha conquistado 32 títulos con la camiseta azulgrana. Ocho de ellos lo consiguió antes de que Cristiano Ronaldo llegara a España y 24 con el rival en casa.

Cristiano Ronaldo: El portugués logró 11 campeonatos antes de llegar al Real Madrid (diez con Manchester y uno con Sporting de Lisboa). Con la camiseta merengue, CR7 ganó 17 títulos. En total tiene 27.

Balones de Oro:

Messi (cinco): Levantó cinco trofeos al mejor jugador del mundo en el mismo tiempo que Cristiano estaba en el Real Madrid (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). Y este año está encaminado a conseguir el sexto.

Lionel Messi y sus cinco Balones de Oro. (Foto: AP)

Cristiano Ronaldo (cinco): ganó cuatro Balones de Oro durante su estadía en el Real Madrid (2013, 2014, 2016 y 2017). Antes, en el 2008, había ganado uno jugando por el Manchester United.

Cristiano Ronaldo mostrando uno de sus Balones de Oro. (Foto: AFP).

Luego de más de una década batiendo cuanto récord se les ponga en frente con números impresionantes, el debate sobre quién es mejor a estas alturas parece un juego de niños. Lo más racional es disfrutar de ambos sin juzgar, entendiendo que cada uno es el mejor con su estilo.