Thiago Almada se convirtió oficialmente en nuevo jugador de River Plate tras alcanzarse un acuerdo definitivo con el Atlético de Madrid. De esta manera, el futbolista argentino selló su regreso al país para incorporarse al equipo que dirige Eduardo Coudet.

River confirmó la operación luego de varias semanas de negociaciones, en las que finalmente se logró cerrar la transferencia con el club español. Almada, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, llega como uno de los refuerzos más importantes del mercado con el objetivo de potenciar el frente de ataque del conjunto ‘millonario’.

El jugador se integrará de inmediato a los entrenamientos y se espera que en los próximos días sea presentado oficialmente. Su llegada genera gran expectativa entre los hinchas, que ven en él a un futbolista capaz de marcar diferencias por su desequilibrio, visión de juego y capacidad goleadora.

Con este fichaje, River Plate busca dar un salto de calidad en su plantel y consolidarse como protagonista tanto en el ámbito local como internacional.