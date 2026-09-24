¿Culpa del campo? Cristiano Ronaldo estalló tras fallar increíble gol con Portugal vs Gales | VIDEO
¿Culpa del campo? Cristiano Ronaldo estalló tras fallar increíble gol con Portugal vs Gales | VIDEO
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo es protagonista en el Portugal vs Gales por la UEFA Nations League. El delantero luso arrancó como titular a sus 41 años y, si bien no ha podido marcar durante el primer tiempo, ha tenido ocasiones para dejar su huella en el marcador.

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