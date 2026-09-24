¿Culpa del campo? Cristiano Ronaldo estalló tras fallar increíble gol con Portugal vs Gales | VIDEO

Cristiano Ronaldo es protagonista en el Portugal vs Gales por la UEFA Nations League. El delantero luso arrancó como titular a sus 41 años y, si bien no ha podido marcar durante el primer tiempo, ha tenido ocasiones para dejar su huella en el marcador.

Una de ellas fue a los 40′, cuando CR7 recibió un pase en el área y se disponía a rematar de cara al gol. Sin embargo, su remate no tuvo la potencia requerida y llegó a las manos del arquero galés. Esta ocasión provocó la ira de Cristiano, quien se quejó del mal estado del campo de juego del Estadio José Alvalade.

Las cámaras captaron ese momento que ya es viral en redes sociales. El ‘Comandante’ sigue buscando un gol con Portugal ante una Gales que intenta dar la sorpresa como visitante. Eso sí, Cristiano no ha tenido suerte por ahora e intentará dejar su marca en el resultado.

¡EL BICHO ESTÁ RE CALIENTE! Cristiano Ronaldo no pudo definir con la potencia adecuada, se perdió nuevamente el 2-0 de Portugal ante Gáles, y atención a su reacción dentro del área... ¡PATEÓ EL AIRE Y EXPLOTÓ!



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