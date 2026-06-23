La Selección Colombia salió decidida a imponer condiciones desde los primeros minutos frente a RD Congo, consciente de que una victoria le aseguraría su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
La Selección Colombia salió decidida a imponer condiciones desde los primeros minutos frente a RD Congo, consciente de que una victoria le aseguraría su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo asumió la iniciativa desde el pitazo inicial y rápidamente generó peligro sobre el arco africano, protagonizando una de las primeras acciones de riesgo del encuentro.
La primera gran oportunidad del partido llegó apenas a los tres minutos del primer tiempo y fue el resultado de una elaborada jugada colectiva que involucró a gran parte del equipo colombiano. La acción comenzó con una secuencia de pases que terminó en los pies de Luis Díaz. El extremo esperó la proyección por la banda izquierda de Johan Mojica, quien llegó hasta línea de fondo y envió un centro rastrero al corazón del área.
El balón encontró a Jhon Arias, que controló la jugada y sacó un remate colocado buscando el palo izquierdo del arquero congoleño. El guardameta respondió de buena manera y logró desviar el disparo hacia un costado, evitando lo que parecía ser el primer gol de Colombia en el compromiso.
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Daniel Muñoz no pudo aprovechar el rebote
Tras la intervención del arquero, el balón quedó servido dentro del área para Daniel Muñoz, quien apareció por sorpresa para intentar capitalizar el rebote.
El lateral colombiano se encontró con el arco prácticamente libre y con una opción inmejorable para abrir el marcador. Sin embargo, su definición careció de precisión y el balón terminó impactando en la parte exterior de la red.
¡¡¡DE NO CREER!!! ¡INSÓLITO ERRADO DE MUÑOZ!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026
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A pesar de la oportunidad desperdiciada, Colombia mostró desde el comienzo una postura ofensiva y una clara intención de buscar el triunfo que le permita asegurar su presencia en la siguiente ronda del Mundial.
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