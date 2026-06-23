Daniel Muñoz falló una ocasión clara para Colombia ante Congo en el Mundial. Foto: @SC_ESPN/X
Daniel Muñoz falló una ocasión clara para Colombia ante Congo en el Mundial. Foto: @SC_ESPN/X
Por Redacción EC

La Selección Colombia salió decidida a imponer condiciones desde los primeros minutos frente a RD Congo, consciente de que una victoria le aseguraría su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

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