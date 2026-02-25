ADT de Tarma confirmó su interés en incorporar al lateral izquierdo Miguel Trauco para reforzar su plantel.

Kevin Limaylla, gerente deportivo del conjunto celeste, reveló que el club ya dio el primer paso y que actualmente se encuentran a la espera de una respuesta del futbolista.

Sin embargo, Limaylla indicó que “por el tema económico es un poco complicado” y que el club le ofrece al jugador un año de contrato.

La posible llegada del exseleccionado peruano representaría uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del equipo tarmeño.

Trauco, con experiencia en el fútbol internacional y habitual convocado a la selección peruana en los últimos años, es visto como una pieza que podría aportar jerarquía y liderazgo al plantel.

La posible llegada del jugador a Tarma se produce en medio de la denuncia por abuso sexual en contra del jugador así como de Sergio Peña y Carlos Zambrano.