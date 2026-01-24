Alan Cantero llamó la atención en la previa de la Noche Blanquiazul 2026 con un gesto que no pasó desapercibido entre los hinchas y fotógrafos. El delantero de Alianza Lima salió a calentar con el short remangado, dejando al descubierto el tatuaje que lleva en su pierna derecha: la imagen de Lionel Messi, su gran ídolo.

La escena se produjo durante los instantes previos al amistoso internacional contra Inter Miami, partido que marcó la Noche Blanquiazul 2026 en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. El gesto de Cantero generó instantáneamente comentarios entre los asistentes y en redes sociales, donde rápidamente se compartieron fotografías de su dedicación permanente al astro argentino.

Para el atacante sanjuanino, Messi no es solo una figura del fútbol mundial, sino un referente personal y profesional. En declaraciones previas, Cantero señaló que llegó a esta profesión “por Messi”, resaltando la influencia del argentino en su formación como futbolista y su ilusión por enfrentar a Inter Miami en una noche tan especial.

El duelo entre Alianza Lima e Inter Miami, que trajo de regreso a Messi a Lima, fue uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico de la capital peruana. La presencia del campeón de la MLS y su capitán generó expectativa entre hinchas de ambos equipos, ansiosos por ver en acción a las estrellas que lideran la gira sudamericana.

A lo largo de los calentamientos, Cantero no ocultó su emoción y fue captado varias veces revisando el tatuaje que simboliza su admiración por Messi, un detalle que terminó por convertirse en un símbolo de la pasión que despierta el argentino entre las nuevas generaciones de futbolistas.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el gesto del delantero blanquiazul se convirtió en uno de los momentos anecdóticos de la jornada, recordando que, para muchos jugadores, enfrentarse a sus ídolos es más que un partido: es la culminación de un sueño de toda la vida.