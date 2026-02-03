Álex Valera sigue escribiendo su nombre en la historia de Universitario de Deportes. Con el gol anotado en la última jornada, el delantero alcanzó los 72 tantos con la camiseta crema, quedando a solo dos goles de Roberto Martínez (74) y a ocho de Raúl Ruidíaz (80), actual décimo máximo goleador histórico del club.

Este nuevo tanto no solo lo acerca al Top-10 de artilleros históricos, sino que confirma su regularidad y peso ofensivo en los últimos años. Hoy, Valera ya ocupa el puesto 12 del ranking histórico, superando a varios nombres emblemáticos y quedando a tiro de referentes recientes del club.

Además, el atacante nacional atraviesa un momento histórico a nivel individual: ha sido el máximo goleador de Universitario durante cinco temporadas consecutivas —2021 (13), 2022 (12), 2023 (16), 2024 (13) y 2025 (17)— una marca que lo pone en una dimensión especial dentro del club. Si logra repetir en 2026, Valera superaría a Lolo Fernández, quien fue goleador del equipo en cinco temporadas consecutivas, aunque el legendario ‘Cañonero’ mantiene el récord absoluto con 12 veces como máximo anotador de la ‘U’.