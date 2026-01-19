A pocos días del partido Alianza Lima vs. Inter Miami, por la Noche Blanquiazul 2026, la empresa Sound Music Entertainment, encargada de gestionar la llegada de las ‘Garzas’ con Lionel Messi, sorprendió en redes sociales al anunciar un megadescuento para todos los hinchas blanquiazules. ¿De qué se trata?

Mediante una publicación en sus cuentas oficiales, la empresa comunicó un descuento del 40% en venta de entradas para los hinchas más fieles de Alianza Lima. “Juntos hacemos historia este sábado”, fue el mensaje que escribieron en redes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

De acuerdo al comunidaco, las entradas se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus. Este beneficio se aplica desde el lunes 19 hasta el 22 de enero y todos pueden aprovechar los nuevos precios para ir a la Noche Blanquiazul 2026.

Los precios con descuento son los siguientes:

Popular norte: 282 soles

Popular sur: 282 soles

Oriente: 900 soles

Occidente lateral: 1.200 soles

Occidente central: 1425 soles.

Como se sabe, el duelo entre Alianza Lima e Inter Miami se realizará el sábado 24 de enero desde las 8:00 PM en Matute. El evento celebra los 125 años de fundación del club blanquiazul.

Asimismo, el partido amistoso internacional se podrá ver de manera gratuita por Latina (Canal 2), que adquirió los derechos para transmitir el compromiso con Lionel Messi.