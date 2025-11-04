Ya se juega el último tramo de la Liga 1 y, por su parte, Hernán Barcos se refirió a los objetivos que tiene Alianza Lima para el término de la temporada. El ‘Pirata’ conversó con la prensa previo a su viaje a Andahuaylas para enfrentar a Chankas y confirmó que su consigna es lograr ser Perú 2.

Hernán Barcos es capitán de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

“Hay que ganar los partidos que nos queden, tratar de llegar de la mejor forma y ser Perú 2 que, por lo menos, no es tan malo”, sostuvo el ‘Pirata’ Barcos.

Asimismo, también se refirió a la última visita que hicieron algunos hinchas de Alianza Lima a EGB en Lurín para hablar de la actualidad del equipo: “El hincha tiene que estar incómodo porque no fuimos campeones este año, pero también sabe que vamos a buscar ser Perú 2 y clasificar a la Copa Libertadores de forma directa. Siempre hubo respeto, el día que se pierda el respeto, se pierde todo. Y con la hinchada es lo mismo, vamos por el mismo objetivo”.

En tanto a su posible renovación con la ‘blanquiazul’, Barcos agregó: “Supuestamente, después del partido contra UTC vamos a sentarnos a conversar y esperamos poder resolver. La idea nuestra es esa y estamos esperando que Alianza Lima decida”.

En la misma línea, agregó: “Obviamente uno se tiene que quedar en el país y en Alianza, pero primero quiero jugar al fútbol y luego, cuando me retire, veré qué hago. No sé si mañana me voy a quedar en Alianza, hay que ir paso a paso”.