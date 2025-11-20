Hernán Barcos finaliza su contrato con Alianza Lima en diciembre y desde Uruguay aseguran que Albion FC está interesado en él. (Foto: Alianza Lima)
Redacción EC
Mientras está en la lucha por ser Perú 2 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el futuro de llama la atención dle hincha. El nombre del ‘Pirata’ fue vinculado a Albion FC de Uruguay y el propio jugador lo reconoció.

"Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré”, expresó el delantero argentino tras los entrenamientos del club en el EGB.

Barcos tiene claro que su deseo es continuar en Alianza Lima, pero su continuidad recién se decidirá en los próximos días. Eso sí, la decisión final está en el club.

“Después del partido con UTC el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. [...] El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no”, manifestó.

Aunque no sería el escenario ideal, Barcos reconoció que le dolería su salida de Alianza Lima. “Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así”, apuntó.

