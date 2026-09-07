Alianza Lima hoy: últimas noticias
La emoción máxima del segundo tiempo se reservó para los minutos de descuento, cuando el cuadro íntimo estuvo a milímetros de quedarse con la victoria. En el minuto 90+1, el ingresado Alan Cantero sacó un impresionante bombazo desde fuera del área que dejó estático al arquero Matías Vega. Para mala fortuna de los blanquiazules, el violento remate terminó estrellándose directamente en el vertical, ahogando el grito de gol.
A pesar de los cambios, las defensas de ambos cuadros supieron contrarrestar los embates rivales, haciendo que las ocasiones claras de gol escasearan durante un largo tramo de la segunda mitad. El mediocampo de Alianza Lima sintió el desgaste físico por el clima, lo que provocó reclamos y fricciones que terminaron en tarjetas amarillas para Matías Almirón en el local y Alessandro Burlamaqui en la visita.
En el complemento, la tónica del partido se volvió mucho más física y friccionada en la mitad de la cancha. El estratega local, Jorge Araujo, movió sus fichas introduciendo al peligroso Jack Durán para revitalizar el ataque. Por su parte, Pablo Guede no se quedó atrás y mandó al terreno de juego a piezas ofensivas como Alan Cantero y Luis Ramos para refrescar la ofensiva ante la ausencia del capitán Paolo Guerrero.
Herido por el gol en contra, Alianza Lima adelantó sus líneas de inmediato para buscar la paridad antes del descanso. El premio a la insistencia llegó en el minuto 43, cuando la jerarquía individual volvió a salvar las papas para la visita. Tras una gran asistencia de Jairo Vélez, el delantero Erick Castillo se las ingenió para definir con categoría dentro del área, venciendo la resistencia de Vega y decretando el 1-1 tras la convalidación del VAR.
El marcador se abrió a los 33 minutos tras una desatención defensiva en el área íntima. El lateral Paolo Reyna ejecutó un tiro libre preciso desde la banda derecha hacia el corazón del área. En una mala salida aérea, el arquero blanquiazul, Alejandro Duarte falló en el cálculo del despeje, lo que permitió que el defensor central Matías Almirón conectara de cabeza para firmar el inesperado 1-0 a favor de Juan Pablo II.
Con el correr del primer tiempo, el equipo dirigido por Pablo Guede empezó a generar mayor peligro mediante jugadas asociadas y balones detenidos. El volante Jairo Vélez estuvo muy activo en la elaboración y probó los reflejos del guardameta local, Matías Vega, con un potente disparo de larga distancia que fue bien defendido. A pesar del dominio territorial blanquiazul, el cuadro 'papal' se mantuvo paciente, esperando el momento exacto para golpear.
Alianza Lima empató 1-1 con Juan Pablo II en Chongoyape. El encuentro comenzó con ambos equipos buscando imponer condiciones desde el pitazo inicial en el Complejo Deportivo de Chongoyape. Alianza Lima, con la urgencia de romper su mala racha fuera de casa, intentó adueñarse de la posesión del balón, mientras que Juan Pablo II College se plantó firme con un esquema táctico ordenado dispuesto a contrarrestar los ataques íntimos. En los primeros minutos, las transiciones rápidas generaron aproximaciones en ambas áreas, mostrando un trámite parejo
Bievenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto de lo que pasa en Alianza Lima, luego de su empate ante Juan Pablo II en Chongoyape.
Con el pitazo final, se consumó un empate 1-1 con sabor a poco que deja a Alianza Lima relegado en la pelea por el Torneo Clausura. Tras el encuentro, el volante ecuatoriano Fernando Gaibor lanzó duras críticas hacia el arbitraje por la disparidad en las decisiones, mientras que Pablo Guede aseguró que merecieron ganar pero transmitió tranquilidad de cara al trascendental clásico del próximo sábado ante Universitario de Deportes.