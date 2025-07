Piero Cari se ha vuelta una pieza importante en Alianza Lima, el joven de 17 años ha demostrado rebeldía en su juego y va creciendo de a pocos. Reimond Manco, exfutbolista de la selección nacional, da sus impresiones acerca del jugador blanquiazul y pide que lo cuiden.

“Piero, qué crack eres chico, qué jugadorazo eres, de verdad te felicito, hoy tuviste una desfachatez para jugar que no la veía hace tiempo en un jugador. De verdad, fuiste uno de los mejores del partido, incuso entrando de recambio”, expresó Manco en su programa de YouTube.

“Con 17 años, que un chico tenga la conchudez que tiene Cari para jugar, la verdad no lo veía hace tiempo. Pido a la prensa, a la gente de Alianza, cuídenlo, llévenlo, aconséjenlo, rodéenlo bien, tenemos que cuidar al talento peruano, que no pase lo que pasó conmigo, no digo que alguien hay tenido la culpa de los errores que cometí, yo me hago responsable, pero ahora hay muchas más herramientas, mucha más información", agregó ‘Rei’.

“Cuiden a Cari, háganlo crecer en masa muscular porque lo más probable es que si lo cuidan y lo saben llevar, este chico termine jugando en Europa, porque el talento que tiene no lo veía hace mucho tiempo. Me hace recordar a lo que jugaba Cueva en su mejor momento”, finalizó.

