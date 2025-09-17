¡Pero qué hiciste! Doble palo de Lupu y Cristal se salva ante Alianza Atlético | VIDEO

El Sporting Cristal vs. Alianza Atlético tuvo de todo, incluido bloopers. Joel Lupu estrelló su remate al palo en dos ocasiones y desperdició una gran oportunidad para poner a los ‘churres’ 1-0 adelante en le Alberto Gallardo.

Todo pasó cerca del final del primer tiempo, cuando un error defensivo de Cristal le permitió a su rival sacar ventaja. Posito no llegó a despejar, Lupu tomó el balón y definió, pero su remate pegó en el palo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

Por suerte, el rebote le quedó otra vez en los pies; sin embargo, su segundo remate volvió a estrellarse en el palo. Un hecho insólito que pocas veces se ven en la Liga 1.