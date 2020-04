Cumple a carta cabal lo pedido por el preparador físico de Alianza Lima. Joazinho Arroé quiere llegar de la forma cuando vuelva el fútbol peruano y se pone a las órdenes de Mario Salas en Matute. El futbolista de Alianza lima espera que el balompié regrese en el Perú y no le parece mal que sea – en un inicio – a puertas cerradas.

“El fútbol es una profesión tan linda que es complicado pasar uno o dos meses sin jugar. Si vuelve el fútbol, seguramente será a estadio vacío. No me parece mala idea”, indicó en una entrevista con GOLPERU.

El popular ‘Joa’ espera tener continuidad y que Mario Salas apueste por él. “Vengo haciendo las cosas bien como para tener más continuidad. Por ejemplo; hago un buen partido contra Alianza Universidad y al siguiente estoy en banca. Hago un gol de ‘chalaca’ y luego estoy en banca. No es culpa mía, necesito continuidad y que el técnico apueste por mí”, declaro.

La salida de Bengoechea

Joazhiño Arroé afirmó que lamentablemente, este año, Pablo Bengoechea no pudo convencer a los jugadores. “Bengoechea era un gran técnico y su principal cualidad era que podía sacar lo mejor de cada grupo. Además de ser un gran estratega. Este año no pudo convencer a los jugadores, pero no fue culpa de él. Sucedieron cosas y no nos entraba su mensaje”.

La selección es otra cosa con lo que sueña pero sabe que llegar no es fácil. “Hoy uno tiene que hacer mucho mérito para llegar a la Selección. Para ganarse un puesto, estando en el torneo peruano, tienes que hacer lo que hizo Kevin Quevedo o Christofer Gonzales. Hacer partidos de 8, 9, 10 puntos y tener regularidad. Ese es mi objetivo si quiero llegar”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Luis Advíncula la rompió en el reto de baile

Luis Advíncula y el reto del baile. (Instagram)