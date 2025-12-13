Revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la final vuelta de los playoffs de Liga 1. (Foto: GEC)
Revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la final vuelta de los playoffs de Liga 1. (Foto: GEC)
y se volverán a verse la cara este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la segunda final de los Playoffs de la . En el duelo inicial, los ‘celestes’ lograron imponerse por la mínima diferencia (1-0)

Ambos equipos luchan por quedarse con el cupo de “Perú 2” que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un premio que además conlleva una recompensa económica importante.

Carlos Lázaro

A continuación, te mostramos los horarios y canales para ver la transmisión del partido desde el Cusco.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY?

El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por final de playoffs de la Liga 1, se jugará este domingo 14 de diciembre del 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Hora del partido, Sporting Cristal vs Cusco FC

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.
  • Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • España: 12:00 a.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú6:00 P.m.Liga 1 Max, DirecTV, Win, Claro TV, Mi FibraDGO y Zapping TV
Colombia6:00 P.m.FanatizLiga 1 Play
Ecuador6:00 P.m.FanatizLiga 1 Play
Argentina8:00 p.m.FanatizLiga 1 Play
Brasil8:00 p.m.FanatizLiga 1 Play
Paraguay8:00 p.m.FanatizLiga 1 Play
Uruguay8:00 p.m.FanatizLiga 1 Play
Chile8:00 p.m.FanatizLiga 1 Play
Venezuela8:00 P.m.FanatizLiga 1 Play
Bolivia8:00 P.m.FanatizLiga 1 Play
México5:00 P.m.FanatizLiga 1 Play
Estados Unidos6:00 P.m.Fanatiz y FOX SportsFOX
España12:00 a.m.FanatizFanatiz

Horario, TV y dónde ver en vivo Sporting Cristal vs Cusco FC

  • Fecha: Domingo 14 de diciembre del 2025
  • Partido: Cusco FC vs. Sporting Cristal
  • Horario: 6:00 p.m. hora de Perú.
  • Canal: Liga 1 Max | Streaming: Liga 1 Play
  • Estadio: Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO

La transmisión del partido por final vuelta de playoffs de Liga 1 entre Cusco FC vs. Sporting Cristal será transmitido en Liga 1 Max para todo el Perú a través de los cableoperadores como DirecTV, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. En streaming lo podrás ver por Liga 1 Play. Por otro lado, en Estados Unidos y otros países de Sudamérica, la transmisión va por Fanatiz. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

