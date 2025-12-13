Cusco FC y Sporting Cristal se volverán a verse la cara este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la segunda final de los Playoffs de la Liga 1 2025. En el duelo inicial, los ‘celestes’ lograron imponerse por la mínima diferencia (1-0)

Ambos equipos luchan por quedarse con el cupo de “Perú 2” que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un premio que además conlleva una recompensa económica importante.

A continuación, te mostramos los horarios y canales para ver la transmisión del partido desde el Cusco.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY?

El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por final de playoffs de la Liga 1, se jugará este domingo 14 de diciembre del 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 P.m. Liga 1 Max, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra DGO y Zapping TV Colombia 6:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Ecuador 6:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Argentina 8:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Brasil 8:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Paraguay 8:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Uruguay 8:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Chile 8:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Venezuela 8:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Bolivia 8:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play México 5:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Estados Unidos 6:00 P.m. Fanatiz y FOX Sports FOX España 12:00 a.m. Fanatiz Fanatiz

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO

La transmisión del partido por final vuelta de playoffs de Liga 1 entre Cusco FC vs. Sporting Cristal será transmitido en Liga 1 Max para todo el Perú a través de los cableoperadores como DirecTV, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. En streaming lo podrás ver por Liga 1 Play. Por otro lado, en Estados Unidos y otros países de Sudamérica, la transmisión va por Fanatiz. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.