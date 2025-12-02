No se puede creer. Felipe Vizeu tuvo en sus pies el primero de Sporting Cristal ante Alianza Lima en el Estadio Nacional; sin embargo, se resbaló frente al arco protegido por Guillermo Viscarra. Víctima del pésimo estado del campo, el brasileño cometió un ‘blooper’ que será difícil de olvidar.
LEE: Cueva, el multifacético: de mundialista a cantante de cumbia y ahora streamer mientras define su futuro
A los 46 minutos, un ataque comandado por Maxloren Castro terminó con un gran pase a Vizeu, quien quedó solo en el área aliancista. Sin embargo, el delantero brasileño se resbaló después de controlar y no pudo nisiquiera rematar.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El pésimo estado del césped que presenta el Estadio Nacional ha generado la ira de los propios futbolsitas. Antes que Vizeu cometa ese ‘blooper’, el portero aliancista Viscarra se quedó por cómo está su área, prácticamente enlodado.
Contenido sugerido
Contenido GEC