¡Buenas noticias para Universitario de Deportes! Este viernes 30 de enero, William Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron el examen de nacionalización peruana y no ocuparán plaza de extranjero en la Liga 1 2026.

Tras desaprobar en la primera oportunidad, en esta segunda chance los defensores ‘cremas’ pudieron obtener una nota aprobatoria.

Riveros y Di Benedetto serán inscritos como peruanos en el torneo local en los próximos días, máximo hasta el 15 de febrero.

De esta manera, la ‘U’ todavía tiene un cupo de extranjero del que no hará uso en este mercado de pases.