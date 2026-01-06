Universitario de Deportes inició la pretemporada este lunes 6 de enero con dos objetivos bien marcados: el tetracampeonato de la Liga 1 y la consolidación en la Copa Libertadores.

Para tales metas, el conjunto ‘crema’ ha renovado la plantilla, eso sí, dejando la columna vertebral que los hizo campeonar durante tres años seguidos.

La salida de Jorge Fossati derivó en la búsqueda de un nuevo entrenador, y la dirigencia supo convencer al español Javier Rabanal, recientemente campeón de la LigaPro de Ecuador con Independiente del Valle.

Otro de los pilares de la ‘U’, Rodrigo Ureña, fue tentado por Millonarios FC y continuará su carrera en Colombia. Por su lado, el club decidió no renovar con Sebastián Britos, quien fue fichado por Peñarol.

A continuación, conoce las bajas y los fichajes de Universitario de Deportes para asumir la temporada 2026.

Fichajes de Universitario

Javier Rabanal (Entrenador)

Diego Romero (Arquero)

Caín Fara (Defensa)

Sekou Gassama (Delantero)

Bajas de Universitario