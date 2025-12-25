Francisco “Paqui” Meneghini está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile para la temporada 2026, cerrando así un importante capítulo en su carrera tras su salida de O’Higgins. La dirigencia de Azul Azul definió de manera unánime al estratega argentino como el elegido para encabezar el proyecto deportivo del club, y ahora resta la formalización del contrato para que asuma oficialmente la banca estudiantil.

La decisión de la U se dio luego de una reunión de directorio en la que se presentó una terna de candidatos y Meneghini fue el preferido por la plana mayor del club. El gerente deportivo Manuel Mayo confirmó que el objetivo es contar con el técnico para dirigir al primer equipo y liderar la planificación con miras al próximo año, tras la salida de Gustavo Álvarez.

Meneghini llega con buenos antecedentes tras una destacada temporada al mando de O’Higgins, donde logró clasificar al equipo a competencias internacionales y consolidó un estilo de juego sólido y competitivo. Su rendimiento en Rancagua, con un alto porcentaje de partidos ganados y una trayectoria ascendente, fue clave para que la U se fijara en él como el técnico ideal para reforzar sus aspiraciones.

Mientras se afinan los últimos detalles contractuales, Meneghini ya genera expectativa entre los hinchas azules y la prensa especializada, que ven en su llegada una apuesta por continuidad y crecimiento. Con su estilo de trabajo serio y estructurado, que combina exigencia táctica y disciplina, se espera que pueda aportar una identidad clara al equipo y afrontar los desafíos del Campeonato Nacional 2026 y competiciones internacionales.