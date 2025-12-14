En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan este domingo por la final de vuelta de los playoffs clasificatorios de la Liga 1. Celestes y dorados se miden por ver qué equipo clasifica como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026; es decir, ingresa de manera directa a la fase de grupos del torneo continental. Y momentáneamente lo está haciendo el cuadro local.

Tras el 1-0 en la ida a favor de Cristal, en el encuentro de vuelta, Cusco FC logró igualar en el marcador a los 37 minutos. El argentino Iván Colman puso el primero de los locales de penal, luego de que el árbitro pitara falta de Miguel Araujo.

Colman colocó su disparo a un lado del palo, haciendo imposible el esfuerzo del portero Diego Enriquez, quien solo atinó a botar la pelota, mientras los jugadores cusqueños celebraban.

Mira el gol de Cusco FC ante Sporting Cristal:

Luego fue el turno de Facundo Callejos. El goleador del equipo marcó un golazo de los 56 minutos para poner el 2-0 y darle, de manera momentánea, la clasificación como Perú 2 al elenco cusqueño.

Mira el golazo de Facundo Callejo ante Sporting Cristal: