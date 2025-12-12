Redacción EC
El Comercio lanza a la venta el libro “Soy Celeste”, una obra de colección que rememora los hitos que marcaron el camino a la grandeza de en sus 70 años de vida institucional. Conoce aquí cómo adquirirlo y todos los detalles.

Este libro hace una repaso de la historia de Sporting Cristal a través de testimonios e inéditas imágenes del Archivo Histórico de El Comercio. Destaca, además, lo que hubo detrás de los 20 títulos acionales del club y el subcampeonato de la Copa Libertadores en 1997.

Precio y cómo comprar el libro “Soy Celeste”

El precio de venta es de S/. 99.9. El producto incluye una caja deluxe y el libro oficial del 70 aniversario de Sporting Cristal (tapa dura)

Del 13 al 20 de diciembre se activará una preventa exclusiva que incluirá una Suscripción Digital Anual a El Comercio y puedes comprarlo .

Los suscriptores también podrán adquirir el libro en estas mismas fechas con 15% de descuento, vía el canal de venta WhatsApp del diario (988070096).

El sábado 20 de diciembre el cliente podrá encontrar el libro en los principales Kioskos del país a S/. 99.9. El stock es limitado al ser una edición deluxe.

