Universitario aprovecha el tiempo y quiso darle actividad competitiva a su plantel, que se alista para enfrentar el fin de semana a Los Chankas por la sexta fecha del Torneo Apertura. Este miércoles tuvieron un amistoso ante César Vallejo en Campo Mar y ese partido dejó una ‘pinturita’ que ya se comparte en redes sociales.

El protagonista fue Yuriel Celi, volante crema, quien se encargó de anotar un golazo para igualar el marcador y generar los aplausos de los hinchas. Cuando el duelo iba 1-0 a favor de los trujillanos, Celi cogió el balón cerca del área y sacó un remate de izquierda que fue imposible de atajar para el arquero rival.

Ese gol significó el 1-1 de Universitario en el primer tiempo y le hacía justicia a lo que se veía dentro del campo. A los cremas, que alternaron con un equipo de suplentes, les costó entrar en ritmo de partido; pero pudieron igualar el marcador con el tanto de Celi.

Tras el descenso, hubo dos goles más, aunque uno de cada lado. El partido terminó 2-2 y fue exigente para la U, pues el comando técnico quiere darle ritmo de competencia a todos los jugadores. El otro tanto de merengue fue obra de Christopher Loayza.

