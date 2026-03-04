Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Qué pinturita! El golazo de Yuriel Celi con Universitario en el amistoso ante César Vallejo. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario aprovecha el tiempo y quiso darle actividad competitiva a su plantel, que se alista para enfrentar el fin de semana a Los Chankas por la sexta fecha del Torneo Apertura. Este miércoles tuvieron un amistoso ante César Vallejo en Campo Mar y ese partido dejó una ‘pinturita’ que ya se comparte en redes sociales.

