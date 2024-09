El Perú está de luto por la muerte de Roberto Chale, quien falleció rodeado de familiares luego de una larga batalla contra las enfermedades que padecía. Su partida es dolorosa pero merecía descansar, señaló Alexandra Chale, hija del popular ‘Niño terrible’, ídolo del fútbol peruano. “Ya no está sufriendo y es lo que nos debe consolar”, señaló.

“Son momentos difíciles, duros, tristes, que uno no quiere que lleguen nunca. Después de una larga lucha contra las enfermedades que tenía, no quería dejarles ganar, luchó hasta el final con toda la garra y fortaleza que siempre ha tenido. Me consuela mucho que ya no esté sufriendo y ya está descansando. Merece descansar, cuidándonos desde dónde está, nunca lo dejó de hacer”, indicó.

“Él vive en nosotros, sus recuerdos, su carisma, su forma de ser, su alegría, todo eso vamos a recordar por siempre. Es una persona idolatrada y eso nos debe llenar de orgullo como familia”, añadió Alexandra Chale, quien agradeció las muestras de afecto. “Es enorme el cariño, a nivel mundial, me llaman desde muchos lados, es imposible poder contestar todos los mensajes y llamadas”.

Roberto Chale “ya no está sufriendo y es lo que nos debe consolar”. “Fue larga su agonía y ya está descansando, hay que dejarlo partir”, valoró su hija.